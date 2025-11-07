Juventus, Cambiaso su Spalletti: "Quando ha parlato di Scudetto gli siamo andati tutti dietro"

In vista del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani alle 18:00, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'esterno bianconero Andrea Cambiaso. Queste le sue parole iniziando da un giudizio sul nuovo tecnico Luciano Spalletti: "Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che ci dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato nel gruppo un bel po’ di novità. E rispetto a quello che ho conosciuto in Nazionale è cambiato parecchio".

Ha detto che la Juve può iscriversi alla lotta Scudetto.

"Giusto e, direi, logico. Quando ce lo ha detto negli spogliatoi, alla Continassa, gli siamo andati tutti dietro: prima di Cremona avevamo sei punti di distacco dalla vetta, dopo Cremona ne abbiamo quattro. Le favorite? Napoli e Inter ma la lotta è apertissima e quando è così può succedere di tutto".

Quanto è stato vicino al Manchester City?

"C’è stato un interessamento lo scorso gennaio, niente di più. Le critiche? Hanno dato fastidio, ma il nostro mondo va così e non puoi farci nulla: era chiaro che non fosse la motivazione del mio calo di forma, ma, forse, fossi stato dall’altra parte lo avrei pensato anch’io. Vabbè…".

Domani c'è il derby.

"Sfida da vincere, ad ogni costo. Non nego che sono legato di più a quello di Genova essendo tifoso genoano, ma con il Toro è un appuntamento molto sentito. Anche perché, per loro, vale una stagione, per noi mette in palio punti preziosissimi".