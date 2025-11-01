Juventus, Cambiaso: "Felice di rivedere Spalletti, è ancora dispiaciuto per la Nazionale"

L'esterno della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Quanto avevi dentro che dovevi sfogare?

"Il gol è la cosa più bella del calcio. E' stato un gol importante e mi sono sfogato, ma non è stato niente di liberatorio".

La tua reazione alla notizia dell'arrivo di Spalletti?

"Ero felice, non devo dire io quanto sia stato bravo nella sua carriera. Quando ci siamo visti la prima volta alla Continassa, mi ha detto che era ancora dispiaciuto per la Nazionale. Sono contento di rivederlo, ci può dare una grossissima mano".

Ti ha definito un giocatore tridimensionale.

"E' difficile decifrare questa cosa, ma penso che sia positiva e sono contento. Ci ha dato giusto due indicazioni ed è andata bene".

Avete parlato di un tuo possibile impiego a sinistra?

"E' arrivato all'ultimo, non abbiamo parlato di questa cosa. Ne potremo parlare in futuro, ma per ora no".