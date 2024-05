Juventus, contatti tra Giuntoli e “Madame” Veronique: c'è voglia di rinnovo per Rabiot

Da una parte il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli e dall’altra Madame Veronique, mamma e agente della mezzala francese che sta per aggregarsi alla Nazionale del ct Deschamps con l’obiettivo di arrivare sino in fondo ai prossimi Europei a cavallo tra giugno e luglio in Germania: sta per avvenire l'atteso confronto per il futuro di Adrien Rabiot.

L’aspetto più positivo, sottolinea Tuttosport, è che da tutte e due le controparti c’è lo spirito per cercare di venirsi incontro in quanto evidentemente la volontà è la stessa: ovvero trovare la strada che porterà a un’intesa. All’attesa fumata bianconera. In effetti riuscire a individuare un comune punto di caduta porterebbe a una duplice soddisfazione. Il club torinese si assicurerebbe in mezzo al campo un giocatore di esperienza e caratura internazionale senza dover spendere un euro per il cartellino, e comprare un centrocampista del suo valore significherebbe sborsare almeno una trentina di milioni.

La prossima annata con la Vecchia Signora gli consentirebbe non solo di tornare a caccia dello scudetto ma anche di risalire sul palco europeo della Champions League e quello internazionale del Mondiale per club. Per un giocatore ambizioso come Adrien, dunque, decidere di prolungare il contratto che scadrà il prossimo mese pare la soluzione più in linea. Tra l’altro al posto di Allegri troverebbe Thiago Motta che è stato un compagno di squadra nonchè un esempio al tempi del Paris Saint Germain.