Marsiglia, Benatia cuore bianconero: "La Juve tornerà vincente, lo meritano i tifosi"

Il ds del Marsiglia Mehdi Benatia ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro l’Atalanta valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Qual è l'obiettivo del Marsiglia quest'anno?

"cercare di far crescere questo club, sapendo che ha una bella storia alle spalle. Se siamo qua ce lo siamo meritato, oggi è una partita importante: bisogna vincere giocare da Marsiglia. Uno stadio così è una spinta in più".

Cosa porterà Balzaretti?

"Il progetto è partito grazie a Pablo Longoria, noi cerchiamo di continuare e abbiamo pensato a Fede. Una grande persona e un grande professionista, ci darà un altro livello in più per continuare a crescere".

Ha visto la Juve?

"Ho visto un pezzo, ieri c'erano tante bella partite. Per me la Juventus è sempre un club speciale, dove ho imparato tanto. Sono sempre in contatto con Chiellini e sono convinto che troveranno la formula per tornare la Juve vincente perché è questo che meritano i tifosi".

La vedremo in Italia?

"Oggi sono qua, a disposizione di questo. Avevo l'obiettivo di tornare e, fino all'ultimo giorno, cercherò di fare il più possibile per migliorare".