TMW News Bologna, la carica di Italiano per nuovi successi. Viola, si riflette sul nuovo tecnico

Nel corso del TMW News di oggi ci si concentra sulla Fiorentina e la crisi che l'ha portata all'ultimo posto in classifica. Ne parliamo con Andrea Manzo e con Marco Roccati con cui ci soffermiamo anche su altri temi a partire dal Milan e dal Bologna.

Le parole di Galloppa

Il nuovo tecnico dei viola, ad interim è Daniele Galloppa promosso dalla Primavera. Sarà lui a sostituire Stefano Pioli, esonerato ieri. "Entusiasmo passione serenità, ecco cosa mi ha chiesto di portare nel gruppo la società - ha detto - ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho cercato di alleggerire la loro testa, speriamo di fare una grande gara domani". I toscani infatti sono attesi dalla sfida di Conference con il Mainz. "Essere catapultato così mi fa dire che se non ti fermi a pensare è meglio, c'è una bella emozione che dà forza. Vorrei trasmettere a tutti l'emozione che mi manca da quando non gioco più. Quando sei in un momento difficile non te ne rendi conto, ma quando smetti senti che ti manca il campo. Devono vivere questa emozione a cento all'ora. Penso di essere intelligente e so che non si può fare in un giorno il tiki-taka: serve essere pratici. Ho cercato di trasmettere questi concetti: difendere da piccoli ma giocare da grandi, perché questa squadra può giocare da grande. Serve una squadra affamata, quando hai la palla mi piacerebbe innamorarmi della mia squadra. Il mio tecnico ideale? Ho avuto Capello, Spalletti due tecnici forti, ma anche Giampaolo. Quando ho iniziato ad allenare mi sono detto però che non volevo copiare nessuno e ho fatto quel che pensavo, attraverso uno studio e un lavoro. Il mio futuro? Voglio far capire ai giocatori che possono fidarsi di me e posso entrare nella loro testa, poi vedremo"

