Condò fa notare: "Inter ha rispettato le aspettative in Champions, l'Atalanta no"

Tocca ad Inter e Atalanta scendere in campo in Champions dopo i pareggi di Napoli e Juventus di ieri sera. Il giornalista Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato delle due squadre e del percorso fatto fino a qui.

Queste le sue parole sui nerazzurri di Milano: "L'Inter fin qui ha rispettato perfettamente le aspettative che c'erano: ci si aspettavano 4 vittorie nelle prime 4, ne ha già raccolte 3 e stasera è nettamente favorita. Poi ci saranno le gare complicate, ma a 12 sei già praticamente certo dei playoff. La candidatura ad arrivare fra le prime 8 in questa prima fase è forte".

L'Inter in Champions sta facendo quello che ci aspettavamo facesse. L'Atalanta no. Nell'intera prima parte di stagione zoppica in un modo o nell'altro: a volte giocando bene, ma non riuscendo a segnare. Altre giocando male come a Udine. Si avvertono i primi nervosismi nell'aria. Questa per i Percassi è una stagione importantissima, la prima post-Gasperini. Si trattava di un matrimonio in cui entrambi i coniugi spingevano dalla propria parte per raggiungere i grandi risultati. Questo quindi è l'anno in cui più di ogni anno ci terranno a fare grandi risultati. La scelta di Juric, non nascondiamoci, ha sorpreso tutti. Lo hanno definito pupillo o erede di Gasperini, ma lo è solo in parte. Ci si aspettava un allenatore con un pedigree più corposo in un grande club, perché l'Atalanta lo è. Fino ad ora per alcune cose è andata bene, per altre no".