Atalanta, Juric: "Formazione? 7 partite in 20 giorni, bisogna gestire bene le forze"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Marsiglia valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Tanti cambi in proiezione Marsiglia.

"Sono 7 partite in 20 giorni, bisogna gestire bene le forze e penso che questa sia la migliore formazione".

Il Marsiglia gioca a 3 dietro: cosa cambia per voi?

"Niente, loro sempre si aprono in tre dietro. L'abbiamo preparata su questo e penso che sappiamo bene quello che possono fare".