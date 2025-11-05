Atalanta, Juric: "Formazione? 7 partite in 20 giorni, bisogna gestire bene le forze"
Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Marsiglia valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.
Tanti cambi in proiezione Marsiglia.
"Sono 7 partite in 20 giorni, bisogna gestire bene le forze e penso che questa sia la migliore formazione".
Il Marsiglia gioca a 3 dietro: cosa cambia per voi?
"Niente, loro sempre si aprono in tre dietro. L'abbiamo preparata su questo e penso che sappiamo bene quello che possono fare".
