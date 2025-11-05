Marsiglia, De Zerbi: "A tre o a quattro dietro? Parto dai giocatori e dalle loro qualità"

Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro l’Atalanta valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Gioca a tre o a quattro dietro?

"In questo momento abbiamo tanti infortunati, cerco di trovare le posizioni giuste partendo dai giocatori e dalle loro qualità".

Un messaggio particolare che ha ricevuto?

"Tutta la mia famiglia e tutti i miei amici, che mi seguono sempre e oggi ancora di più".