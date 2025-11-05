Inter, Zielinski: "Sulla carta tutti la vedono semplice, ma il Kairat è venuto qua per godersela"

Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Kairat Almaty in Champions League: "Sulla carta tutti pensano che sia facile, ma non sarà così. Loro sono una squadra interessante con giocatori buoni e di qualità, hanno fatto 4 turni di preliminare e si godranno la competizione cercando di darci fastidio".

Rivedendo il gol col Verona, cosa pensa?

"Ero felicissimo di aver segnato, mi mancava da tanto tempo. Calha ha messo una palla bellissima, ho cercato di colpirla bene ed è venuto fuori un gran gol. Ora però penso alla partita di oggi".