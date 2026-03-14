Juventus, Spalletti ritrova Milik dopo i tanti infortuni: aspettando il ritorno di Vlahovic

Buone notizie arrivano dall'infermeria della Juventus. Il tecnico Luciano Spalletti infatti nella giornata di oggi è tornato ad avere ufficialmente a disposizione Arkadiusz Milik. L'attaccante bianconero infatti è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida che si disputerà questa sera alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine contro i friulani di Kosta Runjaic. Una liberazione per un giocatore colpito nell'ultimo periodo da una serie di problemi fisici che ne hanno pregiudicato l'impiego sul terreno di gioco per tutta la prima parte di stagione.

Il campo manca da quasi due anni

Un calvario che sembrava essere senza fine. L'ultima partita disputata risale infatti al 7 giugno 2024 quando disputò di fatto cinque minuti nella sfida amichevole contro l'Ucraina poi i problemi al ginocchio e il ritorno in panchina nella sfida valida per il Mondiale per Club un anno dopo contro il Manchester City. Poi ancora problemi fisici e le due gare viste da bordo campo contro la Roma e il Pisa e nuovi acciacchi. Adesso la possibilità di mettersi tutto alle spalle pensando al campo.

Aspettando Vlahovic...

Il prossimo passo per il tecnico toscano sarà recuperare Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo sta riprendendo dopo l'infortunio ma ancora non è stato arruolato. Probabile che per il prossimo match venga aggregato. Con l'attacco della Juventus che prende forma.