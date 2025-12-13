Tether 725 milioni a Exor. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Offerta per la Juve"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con le parole pronunciate pubblicate ieri su X da Paolo Ardoino, CEO del colosso delle cryptovalute Tether, che si è detto pronto a rilevare da Exor la Juventus.

“Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club". Il tweet pubblicato dall’imprenditore. Tuttavia Exor, con un’Ansa, ha replicato che non sono in corso dei negoziati riguardanti la vendita di una quota della Juventus.

Anche il mercato trova posto nella prima pagina della rosea, in particolare quello dell’Inter. Per la porta Ausilio e soci stanno valutando il dopo Sommer e al momento il nome in pole è quello di Guglielmo Vicario. Per quanto riguarda le uscite, potrebbe ritornare piuttosto calda la situazione legata a Dumfries.