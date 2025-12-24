TMW Juventus in campo alla vigilia di Natale: McKennie a parte. Il punto dalla Continassa

Juventus in campo alla Continassa, alla vigilia di Natale, col gruppo di Luciano Spalletti che porta avanti la preparazione della sfida contro il Pisa in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45.

Le notizie che arrivano dalla seduta, raccontano di un Weston McKennie che ha lavorato a parte, al pari di Conceicao e Cabal, mentre Zhegrova sta smaltendo l'influenza. Out i lungodegenti Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, oltre a Gleison Bremer: il difensore - ricordiamo - è alle prese con un programma personalizzato ed una gestione specifica dei carichi di lavoro dopo il rientro dal lungo infortunio.

Domani la squadra godrà di un giorno libero per festeggiare il Natale con i propri familiari. La ripresa è fissata per venerdì, giorno di vigilia del match contro il Pisa e non ci sarà la conferenza di Spalletti visto che sarà Santo Stefano.