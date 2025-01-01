Juventus, Kalulu: "Quando c'è un esonero ti senti sempre in colpa"
Ecco le dichiarazioni di Pierre Kalulu ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Udinese: "Sono giorni difficili e delicati perché quando c'è un esonero ti senti sempre in colpa, noi siamo però concentrati sul campo. Dobbiamo metterci tutto il cuore per riscattare il momento: noi ci parliamo sempre per cercare soluzioni, ci siamo dati motivazioni per reagire".
