Juventus, Locatelli: "Fiorentina? La classifica non rispecchia la rosa. Pensiamo a noi"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Come arrivate qui oggi?
"Siamo carichi, è un campo difficile e una squadra forte. Sappiamo quello che dobbiamo fare, bisogna portare a casa i tre punti".
Che insidie nasconde la Fiorentina?
"La classifica non rispecchia la rosa, ma bisogna pensare a noi e a portare a casa la vittoria".
