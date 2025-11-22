Juventus, Locatelli: "Fiorentina? La classifica non rispecchia la rosa. Pensiamo a noi"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Come arrivate qui oggi?

"Siamo carichi, è un campo difficile e una squadra forte. Sappiamo quello che dobbiamo fare, bisogna portare a casa i tre punti".

Che insidie nasconde la Fiorentina?

"La classifica non rispecchia la rosa, ma bisogna pensare a noi e a portare a casa la vittoria".