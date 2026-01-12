Live TMW Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro la Cremonese.

"Vorrei fare i complimenti alla nostra squadra femminile per la vittoria della Supercoppa. Ieri mi sono permesso di chiamare al capitano Rosucci e al mio collega Canzi per fare a loro i complimenti. Ho visto la partita, un pezzo, hanno giocato un buonissimo calcio".

Sta creando una Juventus che domina e gioca bene...

"Io la ringrazio per i complimenti e lo dirò anche a mia mamma. Però è fondamentale che capiscano che sono loro i protagonisti soprattutto in questo calcio fatto di duelli per avere la possibilità di portare la partita su un piano più tecnico. Però bisogna sempre guadagnarsi una seconda palla e vincere un duello fisico, passare dalla pulizia dentro il caos. Diventa poi più facile far loro provare piacere quando si tocca più palla, quando devi gestire la prestazione tua e della squadra. Noi dobbiamo fare questo step per diventare sempre squadra. Adesso abbiamo fatto dei passi in avanti e questa voglia di essere squadra per noi deve essere normale perchè è la storia di questa società. Poi quando vedo che si vanno a migliorare delle cose senza essere presuntuosi io sono soddisfatto".

Come ha fatto a creare questa squadra?

"È un'analisi bellina con anche un po' riscontro. Gli si fa credere che nessuno ha un ruolo preciso per non dare riferimenti agli altri. È soluzione del calcio moderno cambiarsi di ruolo. Quello che sembrava poter essere un piccolo difetto non avere doppi ruoli è diventata una qualità. L’abbiamo presa come se fosse una cosa sulla quale montarci ancora addosso con più peso e più ricerca e un pochettino funziona ma quello che diventa difficilissimo è mantenere una logica, una intelligenza, un equilibrio. Quando giochi contro di loro Vardy ti mette in difficoltà… Visto che ne abbiamo subite pochissime stasera, quella è una cosa importantissima".

Il vostro obiettivo finale?

"Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine. Noi dobbiamo andare a rifare la stessa partita di oggi nella prossima del calendario, magari aggiungendo qualcosa di nuovo. Noi non dobbiamo perdere questa curiosità e questa convinzione di mettere qualità dentro alla partita. Abbiamo i calciatori per alzare l'asticella e anche stasera l'hanno fatto vedere nonostante si debba sempre martellare di essere sempre esecutivi e feroci".

Le altre devono star tranquille?

"Non mi so mettere in quei panni. Per me l'Atalanta è una squadra fortissimo e Palladino sta facendo un lavoro eccezionale. Poi se sbagli ti vengono addosso come Bologna e Como. Io ho letto che Fabregas ha fatto allungare il campo e io se fossi un giocatore vorrei essere allenato da lui. Non vedo l'ora di giocarci contro per fargli i complimenti. Io voglio sentire cosa mi dirà quando glielo chiederò. Lo apprezzavo prima ma adesso è diventato un idolo".

Che voto darebbe alla Juve?

Un buon voto ma non altissimo perchè ci sono tante cose che si potevano darci un altro step in avanti. Poi quando c'è entusiasmo a volte si chiama anche della buona sorte dalla nostra parte come stasera e contro il Sassuolo. Però la squadra ha fatto partite e per noi non è semplice essere così continuativi nelle partite. Io darei un bel 7 stasera".