Serie B, i migliori difensori dopo la 19ª giornata: Svoboda supera Tiritiello in vetta

Nel fine settimana si è chiuso il girone d’andata della Serie B che ha visto il Frosinone laurearsi ‘campione d’inverno’ davanti a Venezia e Monza, mentre in coda proseguono i momenti di crisi di Sampdoria, Spezia e Bari.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la diciannoversima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Svoboda (Venezia) 6.55 (10)

2. Tiritiello (Virtus Entella) 6.47 (15)

3. Calvani (Frosinone) 6.32 (17)

4. Bracaglia (Frosinone) 6.31 (18)

5. Lovato (Empoli) 6.30 (15)