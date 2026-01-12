Juventus-Cremonese, Spalletti ammette: "Non andava fischiato il rigore per noi"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti ha commentato le scelte arbitrali nel corso della sfida fra Juventus e Cremonese. Ha fatto discutere il rigore assegnato ai bianconeri per mani di Baschirotto su tiro di Thuram. Il difensore della Cremonese aveva contrastato il francese toccando la palla col piede e successivamente il pallone è rimbalzato fortuitamente sul suo braccio.

"Per me né quello tolto alla Cremonese, né quello dato a noi".

Lo stesso Baschirotto si è espresso così "Mi sono opposto al tiro prendendo la palla chiaramente piede, se poi la palla ti finisce sulla mano come fai a dare rigore, dai? Allora tagliamoci le braccia, noi difensori... Credo che sia un'opinione di tutti, anche loro una volta che lo riguarderanno meglio si renderanno conto che hanno sbagliato".