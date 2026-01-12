Juventus-Cremonese, Marelli sugli episodi da rigore: "Braccio larghissimo di Baschirotto"
L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto sull'arbitraggio di Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. I fatti incriminati sono il rigore inizialmente dato alla Cremonese per fallo di Locatelli su Johnsen e poi tolto dopo l'intervento del VAR, oltre al rigore concesso ai bianconeri per il mani di Baschirotto su tiro di Thuram:
Sul rigore tolto alla Cremonese: "Il contatto sul pallone c'è però poi nello slancio va con i tacchetti sulla tibia sinistra, non è un check facile, il contatto successivo piuttosto leggero è in dinamica, dal mio punto di vista un rigore un po' eccessivo, probabilmente ci sono gli elementi per toglierlo".
Sul rigore dato alla Juventus: "Braccio larghissimo, non conta in questo caso che prima tocca il piede".
