Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"

All'indomani dello 0-0 nel derby di alta classifica contro la Casertana, per quanto riguarda il Girone C di Serie C, Lorenzo Carfora, esterno offensivo classe 2006 del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel:

"La Casertana è una squadra davvero forte, poi in casa loro in tanti faranno fatica perché è un collettivo solido. Abbiamo fatto bene, non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente, ma non era affatto semplice. Stiamo crescendo tanto, qualche mese fa non sarebbe finita allo stesso modo. È un punto che ci portiamo a casa, è guadagnato e che alla fine ti ritrovi. Per me abbiamo fatto una grande partita. Mi ha ricordato la partita di Cava, è stata una partita sporca dove ci è mancato lo spunto fortunato, come accaduto al Lamberti con Simonetti".

Carfora ha poi proseguito sulla sua esperienza in giallorosso: "Quando non giochi non è mai bello, soprattutto quando sei giovane: è come se ti spezzassero le ali. Ma quando ti alleni con calciatori forti e con allenatori preparati, è sicuramente un'altra storia. Sono sempre stato bene, sono contento di stare qua. Spero di continuare con loro fino alla fine. Questo è un gruppo importante, mi hanno messo subito a mio agio, dandomi consigli. Stiamo benissimo insieme".