Cremonese, 2 punti e 2 gol nelle ultime 6 partite. Nicola: "Vediamo dove saremo a marzo"

Momento difficile per la Cremonese, sconfitta dalla Juventus ma soprattutto reduce da una striscia di 4 sconfitte nelle ultime 6 partite e due pareggi. E solo in una partita i grigiorossi hanno segnato, nel 2-2 contro il Cagliari. Cremo che mantiene tuttavia un vantaggio rassicurante sulla terzultima in classifica di 8 punti, ma serve tenere la guardia alta. E il prossimo turno c'è il Verona. Ecco le sue parole in merito in conferenza stampa:

Adesso arriva una partita decisiva...

"Noi contro il Cagliari abbiamo giocato molto bene. Noi siamo una squadra che deve salvarsi e ogni settimana dobbiamo farci un mazzo incredibile. Io vi dico questo dal primo giorno. Poi quando affronti la Juventus devi venire a giocartela per strappare dei punti ed è sempre importante riconoscere il valore della Juve. Nulla è decisivo e noi dobbiamo vedere dove saremo a fine marzo, ma non dobbiamo pensare oltre alla singola partita. Anche oggi ci sono delle cose positive e altre che a noi mancano".