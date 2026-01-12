Lotta al titolo, c'è anche la Juventus. Bianconeri travolgenti, è 5-0 alla Cremonese

Segnate anche la Juventus nella corsa al titolo. La partita contro la Cremonese è il manifesto dello stato di salute della Vecchia Signora, mai così bella in questa stagione. Il 5-0 finale è eloquente, di fatto non c'è mai stata partita. Effetto Spalletti: si vede la sua mano, nella crescita di alcuni giocatori come Miretti e nel recupero di altri come Jonathan David, che per un girone intero stava dando l'impressione di essere il candidato al premio di "flop dell'anno". Il canadese da due partite si è trasformato, ha sentito la fiducia e la sta ripagando.

3-0 dopo 45', ancora in gol David

Sin dai primi minuti, quando l'ex Lille colpisce il palo. Appuntamento col gol solo rimandato, al quarto d'ora, sfruttando un filtrante di Thuram e superando Audero in uscita. Prima di questa rete però aveva segnato Bremer, deviando fortuitamente una conclusione dalla distanza di Miretti. Dopo 15' la partita è sul 2-0. Una Juve bella, ma gli dice tutto bene. Viene tolto un rigore alla Cremonese grazie al VAR per intervento di Locatelli su Zerbin. Più tardi ne viene assegnato uno ai bianconeri per mani di Baschirotto su tiro di Thuram. E gli dice bene quando dal dischetto Yildiz trova la deviazione di Audero sul palo, che rende valido il suo tap-in quando la palla gli ritorna fra i piedi.

McKennie show

Il secondo tempo è ancora show bianconero. La squadra gioca sul velluto e gli riesce tutto. Miretti verticalizza per McKennie che scarta Audero in uscita e deposita in rete. L'americano realizza anche la doppietta quando raccoglie un traversone dalla destra di Kalulu e di testa la manda nell'angolino basso alla destra del portiere. Con questo successo sono 16 punti su 18 disponibili, ottenuti nelle ultime 6 partite. L'Inter ora dista solamente 4 punti, sebbene i nerazzurri abbiano una partita da recuperare. Ma ormai la corsa allo scudetto non può non comprendere la Vecchia Signora.