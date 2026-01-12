Cremonese, Nicola: "Accettiamo il 5-0. Espulsione? Se ho sbagliato chiedo scusa"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 5-0 contro la Juventus: "Da archiviare non c'è nulla, anche quando fai prestazioni del genere devi tenere tutto perché è motivo di apprendimento. Sembrerò fuori contesto, ma fino al 2-0 abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo innervositi dopo aver subito il primo gol contro una squadra forte come la Juve ma abbiamo continuato a giocare con delle trame interessanti fino al secondo gol subito. Non siamo riusciti ad arrivare al tiro e dalla ripartenza è nato il 2-0. Da lì è nata una partita dove non abbiamo avuto la giusta energia per accettare anche l'uno contro uno e abbiamo pagato dazio oltre il dovuto. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti: accettiamo questo risultato e pensiamo già alla prossima".

Cosa è successo sull'espulsione?

"Credo sia la prima volta, a me è sembrato un intervento scomposto. Ero convinto che venisse confermato il rigore, così non è stato ma non è mio costume fare un gesto maleducato nei confronti dell'arbitro. Lo accetto, ci sta: se ho sbagliato chiedo scusa e accetto il verdetto".