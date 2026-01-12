Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica

Stefano, la figlia Olimpia, Jessica, Liviana, Roberta, Natalia, Alice, Paola, Donatella, Cecilia. Tifose della Juventus o della Roma, o semplici appassionate di calcio. Quasi una squadra di calcio, che potrà raccontare di aver visto la Supercoppa Women da un'altra prospettiva. Dieci fan hanno infatti avuto la possibilità, dopo aver partecipato all'iniziativa lanciata sui canali social della Serie A Women, di vivere la ‘Field experience’: gli spogliatoi, l'arrivo dei pullman delle due squadre, il riscaldamento e la premiazione a pochi metri dal campo, la foto con il trofeo e con la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti. Emozioni nuove, indimenticabili, enormi come la passione che da tutta Italia le ha portate allo stadio ‘Adriatico’.

Olimpia, la figlia di Stefano, la chiamano tutti Olly. Ma da quando ha iniziato a seguire Cristiana Girelli, Olly è diventata...Girolly. E nel giorno del gol di tacco che ha deciso Juventus-Roma, Girolly ha potuto conoscere e abbracciare Girelli.

Grandi emozioni anche quelle provate dalle giovani calciatrici di Pescara Pink Academy, Pineto e Fater, che hanno avuto la possibilità di incontrare le calciatrici di Juventus e Roma al momento del loro arrivo all’Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ per il walkaround della vigilia. Una partecipazione massiccia all’evento, quella dei club del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e della LND Abruzzo: alla fine si sono contate oltre 50 società, 10 istituti scolastici e 24 associazioni della Protezione Civile dell’Abruzzo, in tribuna a godersi la partita e a sfidare la pioggia, esaltando i valori del tifo corretto e dell’inclusione.