TMW
Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
TUTTO mercato WEB
La Juventus Women sarà ospite speciale dello Stadium questa sera in occasione della sfida fra la formazione di Luciano Spalletti e la Cremonese valida per il campionato di Serie A. Le ragazze di Max Canzi faranno il giro di campo dopo il successo in Supercoppa Italiana arrivato nella giornata di ieri contro la Roma a Pescara in una gara finita 2-1 grazie allo splendido gol di tacco della capitana e numero 10 Cristiana Girelli.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile