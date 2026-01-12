TMW Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa

La Juventus Women sarà ospite speciale dello Stadium questa sera in occasione della sfida fra la formazione di Luciano Spalletti e la Cremonese valida per il campionato di Serie A. Le ragazze di Max Canzi faranno il giro di campo dopo il successo in Supercoppa Italiana arrivato nella giornata di ieri contro la Roma a Pescara in una gara finita 2-1 grazie allo splendido gol di tacco della capitana e numero 10 Cristiana Girelli.