TMW Buffon sulla crisi della Samp: “Fa male vederla in basso, ma la dirigenza ha le carte in regola”

A margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha avuto modo di parlare anche della Sampdoria, storico club del calcio italiano da anni in crisi e oggi a rischio retrocessione in Serie C:

"Sono cambiate tante cose rispetto a quando giocavo, in trent'anni ho visto sparire e tornare varie squadre. Da quando è venuto meno il presidentissimo Mantovani è normale che qualcosa sia cambiato. Dispiace perché vedi la presenza massiccia e il sostegno incondizionato, l'amore che danno i tifosi della Sampdoria e vederli relegati nella bassa Serie B è qualcosa che fa male.

Però ci sono dirigenti che hanno le carte in regola, su tutti il figlio del Mancio (Andrea Mancini, figlio di Roberto, ndr)".