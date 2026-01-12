Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"

Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
© foto di figc.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:47Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte figc.it

Duecento metri di corsa, fianco a fianco, per accompagnare la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina (al via il 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro), celebrando al tempo stesso la straordinaria annata della Nazionale Femminile.

Questa mattina Andrea Soncin e Cristiana Girelli, reduce dal gol vittoria nella Supercoppa vinta ieri a Pescara contro la Roma, sono stati protagonisti della 36ª tappa (da Rivoli ad Aosta) del Viaggio della Fiamma Olimpica. Il Ct e la capitana azzurra hanno partecipato alla staffetta dei tedofori che hanno scortato la Fiamma fino alla Reggia di Venaria Reale, una delle più imponenti residenze sabaude che con la sua maestosità offre un richiamo naturale alla grande architettura barocca piemontese.

Con grande entusiasmo, Soncin e Girelli hanno raccolto l’invito della Fondazione Milano Cortina 2026, prendendo parte al tour di uno dei simboli più iconici dello sport per rappresentare il movimento calcistico femminile italiano e tutte le calciatrici che hanno reso indimenticabile il 2025 delle Azzurre, arrivate in estate fino alle semifinali dell’Europeo, un traguardo che mancava da ben 28 anni. “È un’emozione indescrivibile, un orgoglio immenso - hanno dichiarato - siamo qui a nome di tutte le ragazze che hanno dato il loro contributo in questo bellissimo cammino”.

Divertente ed evocativo - come se si trattasse di un dialogo di campo - il loro scambio di battute durante il breve tragitto verso la Reggia. “Tu stai alta. Attacca la profondità e, quando vieni incontro, fai salire la squadra” questa la richiesta del Commissario tecnico alla numero 10 della Juventus e della Nazionale. “Mister, non preoccuparti. Questa la portiamo a casa insieme” la risposta di Girelli, perentoria come il colpo di tacco che poche ore fa le ha permesso di vincere la sua 12ª Supercoppa, la 5ª in bianconero.

