Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"

Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta e Milan, ha parlato così del suo trasferimento al Milan e di come sia andata malissimo in rossonero: “Avevo bisogno di giocare in quel momento, non volevo sedermi: il Milan era la soluzione migliore e non essere riuscito a giocarmela al 100% è il più grande rimpianto che ho. Avere infortuni così gravi nella prima stagione mi ha limitato, non ero più quello che ero prima, purtroppo è capitato al Milan e nel momento più importante della mia carriera: per questo è il mio rimpianto più grande”, ha detto a Sky Sport.

Cosa hai in mente per il futuro?

“Da settembre ho iniziato ad allenare i ragazzini dell’Azzano, in un piccolo paese in provincia di Bergamo. Mi sta piacendo molto, è impegnativo ma divertente. L’anno prossimo farò il corso per diventare allenatore ma per il momento la mia idea è di allenare nel settore giovanile, perché mi rendo conto che con il mio carattere di oggi non ce la farei a gestire una prima squadra. Se poi mi piace e va bene, posso puntare più in alto. Una cosa è certa: il calcio farà sempre parte della mia vita. Sto cercando di abituarmi anche ad andare in tv, mi piace e mi stimola.

Non pensavo di smettere così presto, ora ho tempo per pensare e capire cosa mi piace, sto cercando di sperimentare e quando avrò capito cosa voglio fare lo farò”.