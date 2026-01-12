Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta

Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si raccontaTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:45Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Una storia tutta da raccontare, con gli inizi in Belgio, quasi per caso e su "richiesta" di un dottore, fino all'arrivo in Italia, al Parma, con un esordio shock in Serie A contro l'Udinese. Mandela Keita però non si è fatto problemi e ha guardato solo avanti, consapevole di essere soltanto all'inizio di una carriera che vuole far diventare sempre più importante. In esclusiva a TMW il centrocampista gialloblù si è raccontato, sempre con il sorriso sulle labbra, partendo dalla storia del suo nome, Mandela: "La scelta è stata di mia mamma. Non devo dire molte cose su Nelson Mandela, provo a essere come lui nella vita. Ha fatto grandi cose per il mondo. Voglio essere umile come lui e lavorare sempre a testa bassa. È il mio idolo nella vita e dico grazie a mia mamma".

Come ha iniziato a giocare a calcio?
"Un dottore disse a mia mamma che avevo troppa energia e avrei dovuto fare qualcosa per sfogarla un po'. Mi piaceva il calcio e allora ho iniziato a giocare, da quando avevo 5 anni. Poi qualcuno ha notato la mia qualità ed è partita la mia carriera, con alcuni momenti difficili, ma adesso sono qua".

Com'è stato arrivare in Italia?
"Bello. La società mi ha comprato per tanti soldi e ha avuto sempre fiducia in me. Grazie al Parma che ha creduto in me sono qui. La prima partita che ho fatto non è stata facile, con due cartellini gialli e il rosso ricevuto all'esordio, ma lavorando giorno dopo giorno, grazie anche all'aiuto della società e dei compagni, le cose sono migliorate, anche grazie a Chivu, con il quale ho fatto tanti passi in avanti".

Quanto è stato importante Chivu?
"Mi ha dato tanto. Anche Pecchia credeva in me ma non era lo stesso che con Chivu, anche per colpa mia, visto che dovevo imparare tante cose. Poi quando è arrivato Cristian Chivu mi ha dato tanta fiducia e tanti consigli. Mi diceva sempre di credere in me stesso e di lavorare sulle piccole cose. Grazie a lui ho fatto passi in avanti e l'annata è andata bene".

Come vanno le cose con Cuesta?
"Molto bene. È un allenatore molto giovane e per la prima volta allena una squadra di un massimo campionato. Le cose tra noi due vanno molto bene, vuole che cerchi di migliorarmi per far sì che possa avere un futuro importante. Crede in me e io credo in lui, così come tutto il gruppo. Vogliamo fare tutti molto bene per ottenere i risultati che ci siamo prefissati".

Il fatto che sia così giovane vi aiuta?
"Sì, è più facile perché pensa in modo più simile al nostro. Capisce alcune cose che un allenatore più anziano farebbe più fatica a capire".

Come valuta la sua stagione fino a ora?
"Non male. Devo migliorare in tante cose ma sto crescendo passo dopo passo. Devo continuare a lavorare e restare concentrato perché voglio aiutare la squadra e l'allenatore a fare sempre meglio".

Il Parma lotta per la salvezza. In futuro ci sarà la possibilità, per questo club, di lottare anche per traguardi più importanti?
"Deve sempre esserci l'ambizione ma adesso dobbiamo vedere la realtà e pensare solo a vincere le varie partite. Dobbiamo pensare a una gara alla volta senza pensare troppo al futuro".

In merito alla sua posizione in campo. Preferisce giocare in un centrocampo a due o a tre?
"Mi metto sempre a disposizione dell'allenatore. Posso giocare mezzala o play e a volte posso anche cercare di attaccare con la palla al piede. Cambi poco a due o a tre".

Lei è il giocatore che fa più dribbling nel Parma.
"A volte mi voglio anche divertire in campo, il calcio è anche divertimento. Penso qualche volta che voglio solo dribblare ma giocando a centrocampo devo stare attento a quello che faccio".

L'obiettivo è anche quello di fare più gol?
"Sì, devo migliorare e credere di più in me stesso. So tirare bene in porta anche se in tanti non lo sanno".

Pensa alla Nazionale?
"Sì, ci penso, ma devo fare bene con il Parma e sono concentrato sulla squadra e sui risultati. Poi è chiaro che ogni giocatore spera di giocare il Mondiale e ci penso anche io. Spero che il ct del Belgio guardi la Serie A e possa notarmi ma tutto passa dalle prestazioni con il Parma".

Ha giocato anche in Champions League, che sensazione ha provato?
"È stato qualcosa di fantastico. Io ho sempre tifato per il Barcellona e ho avuto la fortuna di giocarci contro e di vincere quando vestivo la maglia dell'Anversa. Quando ho sentito l'inno della Champions ho provato grande emozione, visto anche che c'era la mia famiglia a guardarmi".

Cosa le dice adesso sua mamma?
"Di stare attento a non infortunarmi e di stare calmo. Non capisce tanto di calcio ma mi dice di andare avanti con la palla e provare a fare gol".

Ha un grande rapporto con sua mamma.
"Sì, la mia famiglia è molto importante per me. Mia mamma, i miei fratelli, mia sorella e i miei cugini: sono molto concentrato sulla mia carriera e sulla mia famiglia. Gioco a calcio anche per loro e sono molto importanti".

I suoi fratelli giocano a calcio?
"Sì, sono gemelli e sono più forti di me. Hanno 13 anni e se continueranno così potranno fare molto bene in futuro. Sono molto intelligenti e giocano in Belgio, vicino a dove abito. Sono molto concentrati, capiscono il calcio".

Quindi li consigli al Parma?
"Sì, certo. Sono due centrocampisti. Uno gioca sempre al centro e l'altro sia da mezzala che da esterno".

È scaramantico?
"Sì. Prima di entrare in campo faccio sempre le stesse cose, sia in partita che in allenamento. Faccio un esempio: metto sempre prima la scarpa sinistra e poi la destra".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Parma, Keita: "Devo ancora crescere su tante cose. Oggi era una partita difficile"... Parma, Keita: "Devo ancora crescere su tante cose. Oggi era una partita difficile"
Parma, Keita: "Vogliamo iniziare l'anno con una vittoria" Parma, Keita: "Vogliamo iniziare l'anno con una vittoria"
Parma, Keita: "Mi ispiro a Messi e Kantè. La prima al Tardini? Non molto bella..."... Parma, Keita: "Mi ispiro a Messi e Kantè. La prima al Tardini? Non molto bella..."
Altre notizie Serie A
Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta... Esclusiva TMWIl Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida... Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente
Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di... TMWNiente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy... Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì
Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto... Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Udinese, Nicolò Zaniolo operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito... Udinese, Nicolò Zaniolo operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito
Pjanic chiarisce: "Potevo lasciare la Roma per la Juventus già due anni prima" Pjanic chiarisce: "Potevo lasciare la Roma per la Juventus già due anni prima"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine top news n.1 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine top news n.2 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.3 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.4 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.5 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.6 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Di Gennaro: "Gasperini da Premier. Juve, Champions obiettivo massimo"
Immagine news Altre Notizie n.2 M. Orlando: "Bravo Palladino ma è tardi per la Champions. Napoli impressionante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Impallomeni: "Roma, telenovela Raspadori. Col Sassuolo una ripresa da scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine news Serie A n.2 Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente
Immagine news Serie A n.3 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
Immagine news Serie A n.5 Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal basket una mazzata per il presidente Antonini. Il Trapani Shark escluso dal campionato
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva il centrale Manzi
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.4 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)