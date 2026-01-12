Ufficiale
Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Il Napoli Women comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Fabiana Vischi, Morena Gianfico e Teresa Penzo al Trastevere.
Un grande in bocca al lupo alle nostre azzurre per questa nuova esperienza, con l’augurio di una seconda parte di stagione nel segno della crescita e della continuità.
