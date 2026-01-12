Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid

Il futuro di Giacomo Raspadori (25 anni) è un rebus, in Serie A c'è la fila di squadre potenzialmente interessate ad inserirlo nella propria rosa, per prima la Roma, ma c'è da fare i conti anche con la volontà dell'Atletico Madrid a proposito di un attaccante che in fondo è stato acquistato appena qualche mese fa.

Simeone fino a che ha a disposizione Raspadori non ha intenzione di farne a meno e come riprova c'è il fatto che l'attaccante classe 2000 sia stato convocato dal suo allenatore per la partita di domani, che vede l'Atletico Madrid impegnato negli ottavi di finale di Copa del Rey sul campo del Deportivo La Coruna. E c'è di più, perché spifferi dalla Spagna dicono che Raspadori possa anche giocare titolare.

Le squadre interessate a Raspadori in Serie A non mancano e non c'è solo la Roma. Ci aveva provato anche la Lazio, come ammesso dal presidente biancoceleste Lotito, salvo però mollare il colpo. Occhio soprattutto al ritorno di fiamma con il Napoli, dato che in Spagna segnalano gli azzurri pronti a riprenderselo nel momento in cui dovessero cedere Lucca, ma anche all'Atalanta che studia l'inserimento con una proposta a titolo definitivo che potrebbe sparigliare le carte.