Podcast TMW I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa

La Fiorentina fa 1-1 all'Artemio Franchi contro il Milan ma questa partita, riacciuffata allo scadere dalla formazione di Massimiliano Allegri, racconta molte cose. Tra queste, se parliamo e analizziamo i Viola, che probabilmente i migliori acquisti il club di Rocco Commisso li ha fatti e li farà all'interno della propria rosa.

Nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, parliamo di Robin Gosens, di Nicolò Fagioli e di Pietro Comuzzo.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

De Gea 7 - Per respingere gli assalti di ‘Capitan America’ Pulisic, lo spagnolo decide di diventare ’Spider Man’ chiudendo due volte la porta in faccia all’attaccante dei rossoneri. Non può nulla nel finale su Nkunku.

Dodo 6,5 - Non lo si vede molto come in altre occasioni, e questo non è per forza un male. Più attento in fase difensiva di quanto non lo si noti davanti, cresce nella ripresa.

Pongracic 6 - Tiene botta nonostante abbia il compito di andare altissimo a prendersi Loftus Cheek ma sul più bello si fa scappare Nkunku per il gol che vale il definitivo 1-1.

Comuzzo 7 - Gol pesantissimo che lo ripaga di tutte le voci che in estate lo davano lontano da Firenze. Il ‘Mastino’ si sta riprendendo la sua Fiorentina e Gattuso osserva.

Gosens 6,5 - Moto perpetuo della Fiorentina, sempre il primo quando si tratta di concludere, sempre il prezioso con le sue chiusure contro un cliente ostico come Saelemaekers. Sfiora il secondo gol dopo pochi giorni.

Dal 83’ Ranieri sv

Ndour 6 - Quinta gara di fila in cui Vanoli lo lancia titolare, appare in crescita rispetto alle ultime uscite. Galleggia tra trequarti e centrocampo non facendo mancare il proprio apporto.

Dal 91’ Sohm sv

Fagioli 7 - In questo momento è in una forma strepitosa, vede spazi che tutti gli altri non vedono e delizia il pubblico del Franchi con giocate sopraffine, pur non facendosi dispiacere nemmeno come recupera palloni.

Mandragora 5,5 - Dopo un primo tempo in ombra, cresce nella ripresa, dove lo si vede spesso e volentieri negli ultimi venti metri. Alla fine però è il primo ad abbandonare il campo.

Dal 65’ Brescianini 5,5 - Poteva presentarsi in modo glorioso davanti al suo pubblico ma la traversa, e una precisione non impeccabile, gli negano la gioia in pieno recupero.

Parisi 6 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, soffre molto i pochissimi spazi che l’ermetica difesa rossonera gli concede. Si abbassa per dar mano alla difesa.

Dal 83’ Solomon sv

Gudmundsson 6,5 - Sembra un altro giocatore rispetto a qualche mese fa. Sempre coinvolto nella manovra viola, scrive anche oggi il suo nome sul referto con un assist al bacio per Comuzzo.

Dal 83’ Fortini sv

Kean 5,5 - Ammonito per proteste dopo mezz’ora, mette in scena un duello tutto ‘azzurro’ con Gabbia, sotto gli occhi di Gattuso, che vince a fasi alterne. Oggi è una giornata da polveri bagnate per lui.

Paolo Vanoli 6,5 - Un’altra beffa nel finale, altri 2 punti persi, ma la sua Fiorentina sembra aver trovato la formula giusta. Espulso a fine primo tempo per proteste, sarà costretto a mancare l’appuntamento al Dall’Ara contro il Bologna.