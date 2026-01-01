L'Inter guarda ancora in Croazia per il futuro: piace il 2008 Jakirović, della Dinamo Zagabria

L'Inter è forte su Leon Jakirović, difensore classe 2008 di cui vi abbiamo già parlato in precedenza: difensore centrale mancino della Dinamo Zagabria, nonostante la giovane età, Jakirović ha già esordito in Champions League, attirando l'attenzione di numerosi top club europei, tra cui appunto i nerazzurri, come rivela Sky Sport.

Dal punto di vista tecnico, Jakirović è un difensore completo ed elegante, noto per la sua capacità di leggere il gioco e anticipare le azioni avversarie. È abile nel distribuire il pallone, sia con passaggi corti che con lanci lunghi, contribuendo efficacemente alla costruzione del gioco dalla difesa. La sua compostezza sotto pressione e la precisione nei tackle lo rendono un elemento affidabile nel reparto arretrato. Inoltre, la sua velocità e abilità nei duelli aerei lo rendono efficace sia nelle situazioni difensive che nelle proiezioni offensive su palla inattiva.