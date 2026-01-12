Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato

JUVENTUS - CREMONESE 5-0 - 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 48' aut. Terracciano, 64' McKennie



JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Di Gregorio 6 - Prende freddo per tutta la partita, ma ha il merito di restare sul pezzo rispondendo presente su una conclusione di Grassi nella ripresa. E la porta rimane inviolata.

Kalulu 6.5 - Soffre zero in difesa e si prende la licenza di avanzare pennellando un destro perfetto che McKennie trasforma per il 5-0.

Bremer 7 - Bravo in difesa, dove giganteggia contro un avversario troppo timido. E fortunato in occasione del gol che sblocca la partita.

Kelly 6.5 - Rientro soft in una partita dove ha pochissimi grattacapi. L'inglese rende tutto facile anticipando sempre l'avversario.

Cambiaso 6 - Pasticcia all'inizio e l'avversario non ne approfitta. Da lì è tutta discesa. Dal 62' Cabal 6 - Entra a gara già chiusa, poco lavoro da fare.

Thuram 7 - Entra nel secondo e nel terzo gol, servendo un assist e guadagnandosi un rigore. Giganteggia in mezzo, sembra che gli avversari gli rimbalzino addosso.

Locatelli 6.5 - Rischia grosso nell'intervento su Zerbin, dove l'intervento del VAR evita la concessione di un rigore alla Cremonese. Per il resto smista tantissimi palloni con grande serenità, forte anche di un avversario in disarmo. Dal 71' Adzic sv.

McKennie 7.5 - Jolly preziosissimo per Spalletti. Garantisce equilibrio alla squadra ma ha anche tempi d'inserimento straordinari. E grandi qualità tecniche, come si evince nell'azione del 4-0. Gli viene tolta la gioia del gol poiché data autorete a Terracciano, ma si rifà con il colpo di testa del 5-0.

Miretti 7 - Aggiunge qualità alla manovra juventina. Entra in due delle cinque reti ed evidenzia una visione di gioco notevole. L'assist per McKennie è da numero 10 vero. Dall'83' Openda sv.

Yildiz 6.5 - Fa la differenza anche senza strafare. Sbaglia il rigore ma ha la fortuna di farsi perdonare sulla ribattuta. Dà come sempre l'impressione di poter spaccare la partita con una sua giocata. Esce tra gli applausi. Dal 62' Zhegrova 6 - Entra in una partita che è pura accademia, dal canto suo prova a fare un po' di "rumore".

David 7 - In fiducia. Viene prima fermato dal palo, poi trova il secondo gol consecutivo con un colpo da numero 9 consumato. Sta tornando quello di Lille.

Luciano Spalletti 8 - Partita perfetta, con una squadra nel pieno dello splendore. Che ha ritrovato serenità, che rischia la giocata e che si diverte. 16 punti su 18 disponibili nelle ultime 6 partite. La Juve con lui è tornata in corsa per il titolo.

- - -

CREMONESE (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Audero 6 - Bypassato da David in uscita, il tocco fortuito di Bremer lo prende in controtempo. Devia sul palo il rigore, cerca di limitare i danni. Vittima di un tiro al bersaglio, fa tenerezza.

Terracciano 4 - Yildiz è incontenibile e lo prende di mira dall’inizio, puntandolo a ripetizione nell’uno contro uno: esce con le ossa rotta dal confronto. Serata da incubo, autogol compreso.

Baschirotto 4 - Lettura sbagliata sul primo gol, si fa attirare dal pallone dimenticandosi di David. Sbaglia il fuorigioco sul 4-0. Provoca anche un rigore. Insomma, un disastro.

Bianchetti 4.5 - Coinvolto nella sofferenza generale del reparto, va in affanno quando deve difendere con diversi metri di campo alle spalle. Disperato il tentativo di evitare il poker.

Zerbin 4.5 - Esitazione fatale, che diventa la sliding door della partita: perde l’attimo scatenando la furia juventina nel contropiede del 2-0. La prestazione è da vorrei ma non posso.

Bondo 5 - Prova a dare una mano dietro andando a raddoppiare, ma arriva quasi sempre in ritardo. Impalpabile nella fase di proposta, corre parecchio ma la generosità da sola non basta. Dal 70’ Vandeputte 5.5 - Impatto minimo, si limita al fraseggio corto.

Grassi 5 - Fa lui il play, ma il passo è lento e la palla circola a velocità ridotta: travolto dal ritmo degli avversari, non trova linee di passaggio pulite per servire i compagni in verticale. Dall’83’ Folino sv

Johnsen 5 - Fin troppo disinvolto, in avvio si avventura in un retropassaggio sciagurato. Reclama inutilmente rigore sul tackle di Locatelli, ma la revisione del VAR assolve il capitano bianconero. Dal 46' Floriani 5 - Entra male: tante incertezze, la più grave sul 5-0.

Pezzella 5 - Il dinamismo di un McKennie senza posto fisso lo mette in seria difficoltà, lo statunitense resta un rebus irrisolto: non riesce a decodificarne i movimenti.

Vardy 5 - In teoria dovrebbe attaccare la profondità, il piano è chiaro ma non riesce ad attuarlo perché deve fare in conti con Bremer, un muro sul quale va a sbattere ripetutamente. Dal 59' Vazquez 5.5 - Mezz’ora priva di spunti, in una gara già segnata.

Bonazzoli 5 - Una conclusione senza grandi pretese, ampiamente fuori dallo specchio della porta è l’unico sussulto di una serata trascorsa nell’ombra. Di Gregorio resta un miraggio. Dal 59' Sanabria 5.5 - Lavora bene di sponda, ma non è mai pericoloso.

Allenatore Davide Nicola 4 - Cremonese colpita e affondata dal micidiale uno-due della Juve nel primo quarto d’ora, la partita finisce lì. Perdere a Torino ci sta, ma lo fa nella maniera peggiore.