Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato

Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:57Serie A
Gaetano Mocciaro

JUVENTUS - CREMONESE 5-0 - 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 48' aut. Terracciano, 64' McKennie

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Di Gregorio 6 - Prende freddo per tutta la partita, ma ha il merito di restare sul pezzo rispondendo presente su una conclusione di Grassi nella ripresa. E la porta rimane inviolata.

Kalulu 6.5 - Soffre zero in difesa e si prende la licenza di avanzare pennellando un destro perfetto che McKennie trasforma per il 5-0.

Bremer 7 - Bravo in difesa, dove giganteggia contro un avversario troppo timido. E fortunato in occasione del gol che sblocca la partita.

Kelly 6.5 - Rientro soft in una partita dove ha pochissimi grattacapi. L'inglese rende tutto facile anticipando sempre l'avversario.

Cambiaso 6 - Pasticcia all'inizio e l'avversario non ne approfitta. Da lì è tutta discesa. Dal 62' Cabal 6 - Entra a gara già chiusa, poco lavoro da fare.

Thuram 7 - Entra nel secondo e nel terzo gol, servendo un assist e guadagnandosi un rigore. Giganteggia in mezzo, sembra che gli avversari gli rimbalzino addosso.

Locatelli 6.5 - Rischia grosso nell'intervento su Zerbin, dove l'intervento del VAR evita la concessione di un rigore alla Cremonese. Per il resto smista tantissimi palloni con grande serenità, forte anche di un avversario in disarmo. Dal 71' Adzic sv.

McKennie 7.5 - Jolly preziosissimo per Spalletti. Garantisce equilibrio alla squadra ma ha anche tempi d'inserimento straordinari. E grandi qualità tecniche, come si evince nell'azione del 4-0. Gli viene tolta la gioia del gol poiché data autorete a Terracciano, ma si rifà con il colpo di testa del 5-0.

Miretti 7 - Aggiunge qualità alla manovra juventina. Entra in due delle cinque reti ed evidenzia una visione di gioco notevole. L'assist per McKennie è da numero 10 vero. Dall'83' Openda sv.

Yildiz 6.5 - Fa la differenza anche senza strafare. Sbaglia il rigore ma ha la fortuna di farsi perdonare sulla ribattuta. Dà come sempre l'impressione di poter spaccare la partita con una sua giocata. Esce tra gli applausi. Dal 62' Zhegrova 6 - Entra in una partita che è pura accademia, dal canto suo prova a fare un po' di "rumore".

David 7 - In fiducia. Viene prima fermato dal palo, poi trova il secondo gol consecutivo con un colpo da numero 9 consumato. Sta tornando quello di Lille.

Luciano Spalletti 8 - Partita perfetta, con una squadra nel pieno dello splendore. Che ha ritrovato serenità, che rischia la giocata e che si diverte. 16 punti su 18 disponibili nelle ultime 6 partite. La Juve con lui è tornata in corsa per il titolo.
- - -

CREMONESE (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Audero 6 - Bypassato da David in uscita, il tocco fortuito di Bremer lo prende in controtempo. Devia sul palo il rigore, cerca di limitare i danni. Vittima di un tiro al bersaglio, fa tenerezza.

Terracciano 4 - Yildiz è incontenibile e lo prende di mira dall’inizio, puntandolo a ripetizione nell’uno contro uno: esce con le ossa rotta dal confronto. Serata da incubo, autogol compreso.

Baschirotto 4 - Lettura sbagliata sul primo gol, si fa attirare dal pallone dimenticandosi di David. Sbaglia il fuorigioco sul 4-0. Provoca anche un rigore. Insomma, un disastro.

Bianchetti 4.5 - Coinvolto nella sofferenza generale del reparto, va in affanno quando deve difendere con diversi metri di campo alle spalle. Disperato il tentativo di evitare il poker.

Zerbin 4.5 - Esitazione fatale, che diventa la sliding door della partita: perde l’attimo scatenando la furia juventina nel contropiede del 2-0. La prestazione è da vorrei ma non posso.

Bondo 5 - Prova a dare una mano dietro andando a raddoppiare, ma arriva quasi sempre in ritardo. Impalpabile nella fase di proposta, corre parecchio ma la generosità da sola non basta. Dal 70’ Vandeputte 5.5 - Impatto minimo, si limita al fraseggio corto.

Grassi 5 - Fa lui il play, ma il passo è lento e la palla circola a velocità ridotta: travolto dal ritmo degli avversari, non trova linee di passaggio pulite per servire i compagni in verticale. Dall’83’ Folino sv

Johnsen 5 - Fin troppo disinvolto, in avvio si avventura in un retropassaggio sciagurato. Reclama inutilmente rigore sul tackle di Locatelli, ma la revisione del VAR assolve il capitano bianconero. Dal 46' Floriani 5 - Entra male: tante incertezze, la più grave sul 5-0.

Pezzella 5 - Il dinamismo di un McKennie senza posto fisso lo mette in seria difficoltà, lo statunitense resta un rebus irrisolto: non riesce a decodificarne i movimenti.

Vardy 5 - In teoria dovrebbe attaccare la profondità, il piano è chiaro ma non riesce ad attuarlo perché deve fare in conti con Bremer, un muro sul quale va a sbattere ripetutamente. Dal 59' Vazquez 5.5 - Mezz’ora priva di spunti, in una gara già segnata.

Bonazzoli 5 - Una conclusione senza grandi pretese, ampiamente fuori dallo specchio della porta è l’unico sussulto di una serata trascorsa nell’ombra. Di Gregorio resta un miraggio. Dal 59' Sanabria 5.5 - Lavora bene di sponda, ma non è mai pericoloso.

Allenatore Davide Nicola 4 - Cremonese colpita e affondata dal micidiale uno-due della Juve nel primo quarto d’ora, la partita finisce lì. Perdere a Torino ci sta, ma lo fa nella maniera peggiore.

Articoli correlati
La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato... La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
13 gennaio 1984, muore Fulvio Bernardini. Ex Lazio e Roma, era malato di SLA da tre... 13 gennaio 1984, muore Fulvio Bernardini. Ex Lazio e Roma, era malato di SLA da tre anni
Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo" Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo"
Altre notizie Serie A
La Fiorentina tenta il colpo Dier in difesa: il centrale del Monaco piace pure al... La Fiorentina tenta il colpo Dier in difesa: il centrale del Monaco piace pure al Milan
Cremonese, 2 punti e 2 gol nelle ultime 6 partite. Nicola: "Vediamo dove saremo a... Cremonese, 2 punti e 2 gol nelle ultime 6 partite. Nicola: "Vediamo dove saremo a marzo"
Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela... Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco
Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo" Live TMW Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo"
Juventus-Cremonese, Marelli sugli episodi da rigore: "Braccio larghissimo di Baschirotto"... Juventus-Cremonese, Marelli sugli episodi da rigore: "Braccio larghissimo di Baschirotto"
L'Inter guarda ancora in Croazia per il futuro: piace il 2008 Jakirović, della Dinamo... L'Inter guarda ancora in Croazia per il futuro: piace il 2008 Jakirović, della Dinamo Zagabria
Juventus-Cremonese, Spalletti ammette: "Non andava fischiato il rigore per noi" Juventus-Cremonese, Spalletti ammette: "Non andava fischiato il rigore per noi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
2 Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco
3 Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
4 13 gennaio 1984, muore Fulvio Bernardini. Ex Lazio e Roma, era malato di SLA da tre anni
5 Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato
Immagine top news n.1 Dalla Francia: accordo totale tra Roma e OM per Robinio Vaz, operazione da 25 milioni
Immagine top news n.2 Lotta al titolo, c'è anche la Juventus. Bianconeri travolgenti, è 5-0 alla Cremonese
Immagine top news n.3 Il rapporto con lo spogliatoio, i pesanti ko, il mercato: tutti i motivi della rottura Real-Alonso
Immagine top news n.4 AIA verso il commissariamento, ma Zappi non decade subito: cosa succede ora
Immagine top news n.5 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine top news n.6 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine top news n.7 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
Immagine news Serie A n.2 Repice: "Scudetto, lotta Inter-Napoli. Arbitri, il regolamento è sbagliato"
Immagine news Serie C n.3 Colavitto: “Il Girone C è avvincente, Casertana realtà solida. La tecnologia può solo migliorare”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, 2 punti e 2 gol nelle ultime 6 partite. Nicola: "Vediamo dove saremo a marzo"
Immagine news Serie A n.2 Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
Immagine news Serie A n.3 Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Darei un bel 7 alla Juve. Fabregas è il mio idolo"
Immagine news Serie A n.5 Juventus-Cremonese, Marelli sugli episodi da rigore: "Braccio larghissimo di Baschirotto"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter guarda ancora in Croazia per il futuro: piace il 2008 Jakirović, della Dinamo Zagabria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Buffon sulla crisi della Samp: “Fa male vederla in basso, ma la dirigenza ha le carte in regola”
Immagine news Serie B n.2 Luka Bogdan può tornare in Italia: quattro club di Serie B seguono il croato
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 19ª giornata: Alvini al comando
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 19ª giornata: Ghedjemis continua a volare
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 19ª giornata: Yeboah e Busio in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 19ª giornata: Svoboda supera Tiritiello in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Zonta: "L'anno giusto per il ritorno in B? Speriamo, ce lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscè: "Pari su campo difficilissimo, chiedo scusa per il parapiglia"
Immagine news Serie C n.4 Reggiana, Marras verso l'Union Brescia. Il suo sostituto sarà Bouah dalla Carrarese
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "Creare senza segnare è un rammarico, pari contro ottima squadra"
Immagine news Serie C n.6 Frey Jr verso una nuova avventura in Serie C. Il laterale piace alla Dolomiti Bellunesi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)