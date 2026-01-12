Dalla Francia: accordo totale tra Roma e OM per Robinio Vaz, operazione da 25 milioni

La Roma ha praticamente chiuso l'acquisto di Robinio Vaz, il gioiello diciottenne dell'Olympique Marsiglia. Nonostante una prima parte di stagione promettente in Ligue 1, condita da 4 gol e 2 assist, l’attaccante è scivolato indietro nelle gerarchie di De Zerbi a causa della fitta concorrenza e del rifiuto di rinnovare il contratto con il club francese.

La trattativa così ha subito un'accelerazione improvvisa grazie ai contatti diretti tra i direttori sportivi Medhi Benatia e Frederic Massara, che in poche ore hanno trasformato l'interesse giallorosso in un affare concreto, con la Roma che ha superato la concorrenza di diversi club di Premier League e Bundesliga, scrive Foomercato.net. L’operazione si è conclusa in queste ore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, come anticipato. Per l'OM si tratta di una plusvalenza record e storica, considerando che il giocatore era stato prelevato dal Sochaux solo due anni fa per appena 200.000 euro.

Dal canto suo, il giovane talento ha già raggiunto un’intesa totale con i capitolini per un contratto di quattro stagioni e mezza. Vaz è atteso a Roma nelle prossime ore per visite e firma. Dopo aver sondato profili come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione sul francese e sembra intenzionata a completare il reparto offensivo anche con l'innesto di Donyell Malen.