Fantacalcio, top & flop della 20ª giornata in Serie A

In attesa dei due match di questa sera (Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese), analizziamo i top e flop di questa prima giornata di ritorno

TOP

McTominay: parte male sbagliando sull'azione che porta al gol di Dimarco, poi si riscatta ampiamente prendendo in mano il Napoli non solo con i due gol ma da tutti i punti di vista. Si conferma un top assoluto. Fantavoto 13.5.

Soulè: la partita contro i neroverdi conferma quello che è il suo rendimento stagionale. Al giro di boa sono 6 gol e 3 assist, un ottimo bottino per uno su cui c'erano aspettative che sta rispettando. Fantavoto 11.5.

Tramoni: la migliore partita di questa stagione per il trequartista che fino ad ora era mancato soprattutto dal punto di vista realizzativo. Un gran gol per stappare la partita e poi grandi giocate per tutti i 90 minuti in cui i giocatori dell'Udinese non sono mai riusciti a prenderlo. Ora gli si chiede solo la continuità. Fantavoto 10.5.

FLOP

Gaspar: follia assoluta del difensore angolano che nel finale di partita tira non uno ma due calci a Pellegrino per terra. Rosso inevitabile e squalifica che quasi certamente andrà oltre la singola giornata, grosso problema per la squadra salentina. Fantavoto 4.

Nelsson: molto sfortunato il difensore del Verona che con una scivolata per intercettare il pallone lo spedisce nella propria porta scavalcando Montipò. Aldilà di questo episodio stagione non esaltante anche se in linea con le aspettative, titolarità certa e nulla di più. Fantavoto 3.5.

Zapata: Baroni gli da un'occasione da titolare proprio contro la sua ex squadra, ma a differenza della gara contro il Milan (in cui fu schierato per emergenza) non riesce ad incidere in nessun momento e viene sostituito dimostrandosi parecchio contrariato. E' evidente che il titolare rimanga Simeone e lui sia sempre in ballottaggio per il futuro. Fantavoto 5.