Reggiana, Marras verso l'Union Brescia. Il suo sostituto sarà Bouah dalla Carrarese
Arrivano aggiornamenti in merito al triangolo di mercato che riguarda Union Brescia, Reggiana e Carrarese.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club del presidente Giuseppe Pasini è ad un passo dalla fumata bianca per Manuel Marras, esterno destro classe 1993 in forza alla Reggiana (leggi qui l'anticipazione di questo pomeriggio).
Contestualmente, però, Devid Bouah, laterale classe 2001 della formazione apuana, non riveste più il ruolo di alternativa allo stesso Marras per la Leonessa, bensì il suo sostituto alla corte di Davide Dionigi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
