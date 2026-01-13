Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco

Leon Goretzka del Bayern Monaco è un giocatore molto ambito a causa della sua scadenza contrattuale a giugno prossimo e in casa Milan il suo profilo è ben conosciuto: il centrocampista bavarese, 285 presenze e 46 gol in Germania, dovrebbe lasciare la Bundesliga, fa sapere Sky Sport.