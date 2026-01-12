Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028

Potrebbe essere il Qatar a ospitare la prima edizione della Coppa del Mondo per Club al femminile in programma dal 5 al 30 gennaio del 2028. Il paese arabo sarebbe infatti in trattativa con la FIFA per accogliere la nuova competizione, che ricalcherà quella maschile che è stata giocata la scorsa estate negli Stati Uniti, visto che la federazione calcistica internazionale vuole giocare in un paese caldo sfruttando il periodo di riposo invernale che osservano i vari campionati europei. Lo riferisce The Guardian spiegando che al momento non è chiaro se ci sarà verrà avviato un processo formale di candidatura per l’assegnazione dell’evento.

Il Qatar dunque, dopo il Mondiale maschile del 2022, la Coppa Intercontinentale e la Finalissima maschile Spagna-Argentina, continua a espandere il proprio interesse per i grandi eventi calcistici ed è pronto a sbarcare anche nel mondo femminile. Una decisione che potrebbe provocare diverse proteste visto che in passato molte calciatrici avevano protestato per le sponsorizzazioni provenienti dai quei paesi – Arabia Saudita in primis – dove i diritti delle donne e delle minoranze non vengono rispettati.

Il tornei dovrebbe vedere al via 16 formazioni, anche se la FIFA non ha ancora definito i criteri di qualificazioni, con almeno cinque club europei la via e due squadre ciascuna per le altre federazioni continenti – Asia, Africa, Sud America, Nord-Centro America e Oceania - per garantire la portata globale della manifestazione.