Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 19ª giornata: Alvini al comando

Nel fine settimana si è chiuso il girone d’andata della Serie B che ha visto il Frosinone laurearsi ‘campione d’inverno’ davanti a Venezia e Monza, mentre in coda proseguono i momenti di crisi di Sampdoria, Spezia e Bari.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la diciannovesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Alvini (Frosinone) 6.58 (19)

2. Mignani (Cesena) 6.42 (19)

3. Stroppa (Venezia) 6.42 (19)

4. Sottil (Modena) 6.37 (19)

5. Abate (Juve Stabia) 6.34 (19)

6. Inzaghi (Palermo) 6.29 (19)

7. Andreoletti (Padova) 6.21 (19)

8. Gorgone (Pescara) 6.14 (7)

9. Aquilani (Catanzaro) 6.13 (19)

10. Bianco (Monza) 6.11 (19)

11. Chiappella (Virtus Entella) 6.08 (19)

12. Biancolino (Avellino) 6.05 (19)

13. Castori (Südtirol) 6.05 (19)

14. Dionisi (Empoli) 6.04 (12)

15. Dionigi (Reggiana) 6.00 (19)

16. Calabro (Carrarese) 5.97 (19)

17. Gregucci (Sampdoria) 5.91 (11)

18. Modesto (Mantova) 5.83 (3)

19. Donadoni (Spezia) 5.81 (8)

20. Vivarini (Bari) 5.21 (7)

Esonerati

Possanzini (Mantova) 5.81 (16)

Caserta (Bari) 5.79 (12)

Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)

D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)

Vivarini (Pescara) 5.71 (12)

Donati (Sampdoria) 5.29 (7)