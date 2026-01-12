Campobasso, si tratta Emmanuele Salines: contatti avviati con il Trapani

Il Campobasso si muove sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Il club molisano, riporta SkySport, ha avviato una trattativa con il Trapani per Emmanuele Salines, difensore centrale classe 2000.

I dialoghi tra le due società sono già partiti, con i rossoblù che hanno manifestato concreto interesse per il giocatore. Salines è approdato al Trapani la scorsa estate e in questa stagione ha collezionato 11 presenze condite da una rete con la maglia amaranto.

Il difensore vanta un curriculum di tutto rispetto nella categoria, avendo già indossato in carriera le maglie di Foggia, Feralpisalò e Catanzaro.

Nelle prossime ore si attendono sviluppi sulla trattativa, con il club molisano determinato a portare a termine l'operazione per consegnare a Luciano Zauri un rinforzo di qualità nel cuore della difesa.