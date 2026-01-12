Frey Jr verso una nuova avventura in Serie C. Il laterale piace alla Dolomiti Bellunesi
Dopo le 20 presenze e i 2 gol messi a referto con la Pianese lo scorso anno, Daniel Frey, figlio dell'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sebastien, potrebbe tornare a giocare in Serie C.
L'esterno destro classe 2002, oggi tesserato della Cremonese, sarebbe infatti finito nel mirino di un club di terza serie.
Si tratta, stando a quanto riportato da TuttoC.com della Dolomiti Bellunesi che lo preleverebbe in prestito fino al termine della stagione.
Frey (23), cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona è un tesserato del club grigiorosso dall'estate 2021. Per lui esperienze in prestito con Carrarese, Gubbio, Pro Vercelli e Pianese. Per un totale di 58 presenze e 2 reti.
