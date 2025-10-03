Marino consiglia Conte: "Metterei fuori De Bruyne per ridisporre il Napoli col 4-3-3"

Pasquale Marino, allenatore, oggi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare l'attualità del Napoli e le scelte tattiche di mister Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni in vista del match col Genoa, valido per il sesto turno di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona:

"Il Napoli avrà l’imbarazzo della scelta per affrontare il Genoa. Conte sta provando a far coesistere i quattro centrocampisti, e prova a metterli nella posizione migliore per farli rendere al massimo. Ma a me personalmente piace di più il Napoli con il 4-3-3, mettendo in panchina uno dei centrocampisti. Secondo me Neres dà ampiezza, e soprattutto bisogna guardare le due fasi perché quando uno tra De Bruyne e McTominay si deve sacrificare nella fase passiva non sono caratteristiche affini alle loro.

Se invece proponi calciatori che saltano l’uomo più mezzala o trequartista che si inserisce puoi avere più soluzioni. Metterei fuori De Bruyne per favorire questo passaggio tattico. Probabilmente Conte tornerà al 4-3-3 quando Anguissa giocherà la Coppa d’Africa e non sarà a disposizione. Secondo me quando De Bruyne e McTominay giocano insieme si pestano i piedi e non riescono a rendere al meglio”.