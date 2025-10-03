Parma, Cuesta: "Sorensen ci può dare tantissimo, piano piano vedremo la sua miglior versione"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato oggi in conferenza stampa presentando così la prossima sfida al Lecce in particolare riferimento al momento di Sorensen: "È un giocatore con grande capacità di inserimento e di progredire dal basso palla al piede. È capace di pressare alto ed è versatile. Viene da un paese diverso, da un campionato e una realtà diversa ed adattarsi non è facile. Lui però è stato in grado di adattarsi velocemente e adesso anche lui è in un percorso di miglioramento e piano piano vedremo la miglior versione di lui e su questo non ho dubbi".

Teme che la squadra possa soffrire solo tre giorni di allenamento?

"Per me è una grande opportunità! Per ripetere ciò che abbiamo fatto col Torino, dove era accaduta la stessa cosa. Dobbiamo essere una squadra pronta a giocare anche quando abbiamo meno tempo a disposizione".

Questa sosta arriva al momento giusto? Cosa si aspetta dal pubblico?

"Io non posso scegliere quando preferirei avere la sosta. Cerchiamo di fare il massimo in queste condizioni. Dal Tardini mi aspetto che giochi con noi, come è successo col Torino. Noi proviamo a migliorare la nostra prestazione, ma anche loro spero possano darci di più! Noi dobbiamo dargli dei motivi per supportarci e renderli orgogliosi. Noi dobbiamo giocare con la fame e la passione per cercare di regalargli una bella giornata".

