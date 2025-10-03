Nuova amichevole in programma per l'Inter: il 10 ottobre sfiderà l'Atletico Madrid in Libia

L'Inter giocherà un'amichevole contro l'Atletico Madrid il prossimo 10 ottobre. A riportare la notizia è l'agenzia Nova, che spiega come la gara sarà giocata a Bengasi, in Libia, durante la sosta per le nazionali. Intesa raggiunta tra il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia e le due società coinvolte. A sottoscriverla sono stati il direttore della Cooperazione internazionale del Fondo, Ageila El Alabar, su istruzioni e sotto la supervisione del direttore generale, Belgassem Haftar.

A ospitare la partita sarà il Benghazi International Stadium, che è stato inaugurato il 20 febbraio scorso con una partita tra le vecchie glorie del Milan e una selezione di leggende del calcio africano e libico. Lo stadio ha una capienza di 41.500 posti ed è è stato realizzato molto rapidamente da aziende turche e libiche. Il campo è in erba ibrida, ovvero composta da manto naturale rinforzato da fibre sintetiche.

Probabile che Cristian Chivu decida di convocare molti elementi dell'Inter Under 23 (la partita con il Renate sarà rinviata, salvo sorprese), visto che i migliori nerazzurri saranno con le rispettive nazionali. Una scelta sicuramente singolare, che non permetterà di lavorare in maniera continuativa nella pausa. Alla ripresa, più precisamente il 18 ottobre, è in programma alle 20.45 Roma - Inter allo Stadio Olimpico.