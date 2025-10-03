Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"

“La Juve Stabia è reduce da una stagione importante, e nonostante abbiano perso un ottimo allenatore come Guido Pagliuca e un attaccante di qualità come Andrea Adorante, hanno mostrato intelligenza e progettualità sostituendoli con Mister Ignazio Abate e Alessandro Gabrielloni: il primo, un mister di prospettiva, mentre il secondo, un attaccante di grande esperienza, innesti in grado di non far rimpiangere le pedine perse in estate”.

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro nella conferenza stampa in vista della sfida di domenica parla così della formazione campana mettendo i guardia i suoi dai pericoli che potrebbero correre: “I campani hanno già dimostrato di essere una squadra veloce, rapida nelle transizioni, con grandi qualità nei ribaltamenti di fronte, e di essere in possesso di un forte spirito identitario che porta, i giocatori in campo, ad assumere un grande atteggiamento, mostrando sempre la voglia di non mollare mai. - continua Calabro come si legge sul sito del club - Infatti, hanno tutte le carte in regola per essere nuovamente protagonisti anche di quest’annata di Serie B".

“Nel turno infrasettimanale giocano tutte le squadre del campionato: come noi, anche le altre compagini faranno scelte sulla base dei tre impegni settimanali, che certamente non sono facili da gestire. - prosegue l’allenatore marmifero soffermandosi sulle scelte di formazione – A ogni modo, i miei giocatori sono atleti e professionisti, che hanno una preparazione adeguata e volta alla gestione anche di settimane stressanti dal punto di vista fisico; perciò, mi sento tranquillo di poter scegliere l’undici iniziale senza dovermi preoccupare particolarmente di questo aspetto. Inoltre, abbiamo appena vissuto il primo turno infrasettimanale della stagione e siamo ad inizio ottobre; quindi, ci sarà ancora freschezza sulle gambe di tutti gli effettivi".

Infine Calabro si sofferma sulla voglia di ottenere i tre punti fra le mura amiche: “Vogliamo assolutamente tornare a vincere una partita in casa, l’anno scorso questo stadio ci ha aiutato nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza, diventando a tutti gli effetti il nostro fortino, infatti, sono dispiaciuto che ancora non sia arrivata una vittoria casalinga. La partita di domenica è certamente importante anche nell’ottica di dare seguito agli ottimi pareggi di Empoli e contro il Modena, continuando a racimolare punti, possibilmente tornando a regalare una vera e propria gioia ai nostri tifosi. - conclude Calabro – Vedo miglioramenti costanti da parte della squadra, i nuovi stanno capendo i nostri meccanismi consolidati e i giovani con il duro lavoro possono aiutarci a compiere uno step di crescita”.