Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma domani al 'Picco' contro lo Spezia valida per la 7ª giornata del campionato di Serie B. Rispetto al match del turno infrasettimanale risulta indisponibile Ceccaroni in difesa.
Portieri: Avella, Joronen, Pizzuto
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Veroli
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Brunori, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
Sulla sfida di domani in terra ligure è stata presentata dal tecnico rosanero in conferenza stampa: "È una partita molto importante, come tutte in Serie B. Affrontiamo una squadra che sicuramente non si trova nella posizione di classifica che immaginava a inizio stagione. Sarà dura, ma siamo pronti. Veniamo da una buona prestazione, abbiamo grande convinzione e un’ottima classifica: dobbiamo continuare su questa strada".
