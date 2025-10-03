Spagna Under 21, i convocati per la gara con Finlandia: ci sono anche due "italiani"
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali, il commissario tecnico della Spagna Under 21 Santiago Denia ha reso noti i convocati per il prossimo impegno contro la Finlandia, gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Presenti anche 2 "italiani" nella lista: i due difensori del Como Alex Valle e Jacobo Ramon. Questa la lista completa:
Portieri: Astralaga, Bruno Iribarne, Salvi Esquivel.
Difensori: Ivan Fresneda, Alex Valle, Varek, Simo Keddari, Jacobo Ramon, Mosquera, Alex Jimenez, Rafa Obrador.
Centrocampisti: Marc Bernal, Chema Andres, Mario Martin, Miguel Carvalho, Gerard Hernandez, Pau Prim.
Attaccanti: Mayenda, Angel Ortiz, Marc Guiu, Gonzalo Garcia, Sergio Rodelas, Matias Fdez-Pardo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese