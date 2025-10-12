Juventus, Milinkovic-Savic è una possibilità: ma il centrocampista deve fare un sacrificio

La Juventus guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di mister Tudor. La formazione bianconera cerca infatti quei profili necessari a fare il salto di qualità portando forze fresche in un organico già competitivo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno di questi nomi potrebbe essere senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe tornare quindi nel nostro campionato. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto con l'Al-Hilal a giugno 2026.

Il centrocampista ex Lazio infatti potrebbe essere d’attualità per il mese di gennaio ma a frenare il tutto sarebbe il suo lauto stipendio che percepisce in Arabia Saudita. Il giocatore percepisce un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione, decisamente troppo per le casse bianconere. Servirebbe un passo in avanti di Sergej per poter provare a far scattare il semaforo verde alla trattativa, altrimenti la situazione sarebbe in salita.

E nel frattempo si guarda anche le uscite per racimolare un tesoretto da reinvestire successivamente. Fra i giocatori che potrebbero partire ci sarebbe Weston McKennie per il quale ci sarebbe una possibilità in MLS. Un altro che potrebbe partire sarebbe Filip Kostic. L’esterno in estate era stato cercato da diverse squadre come Roma e Atalanta ma anche Olympiacos e Benfica.