Live TMW Juventus, Spalletti: "Con queste prestazione vinceremo diverse partite"

23:11 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida pareggiata dalla Juventus per 1-1 contro lo Sporting Lisbona. TuttoMercatoWeb.com vi riporta in diretta le parole del tecnico bianconero.

Che partita ha visto? Sulla posizione di Yildiz?

"Avevo chiamato due alla sostituzione e lui era dentro, ma Vlahovic aveva gli adduttori carichi e ho cambiato. Kenan può giocare in tutte le parte, perché trova la soluzione in qualsiasi posizione. Poi è corretto fare le cose con logica, ma può giocare ovunque. Sono contento della prestazione della squadra perchè hanno dimostrato carattere e voglia di vincere le partite. Dobbiamo mettere a posto che nello stretto siamo sporchi. Se faremo queste prestazione vinceremo parecchie partite".

Su Moretti e Adzic?

"Quando si arriva alla Juventus è difficile arrivarci senza qualità. Poi ci sono momenti di condizioni fisiche che fanno le differenze, ma le loro caratteristiche posso farci comodo. Miretti lo conosciamo bene e Adzic è potente ed ha un piede molto importante. Non è svelto di gambe ma lo è di testa, ha una pulizia precisa per ciò che necessita il nostro calcio".

Come sta Zhegrova?

"Lo devo continuare a vedere e secondo quella è la sua posizione. Rientra sul sinistro, salta l’uomo. Giocare un po’ di taglio, aperto, gli permette di guardare in faccia l’avversario. Lo conoscevo già ma mi ha impressionato la sua rapidità, perchè è un fulmine nello stretto. Ha sensibilità di toccare la palla. Poi parlando con i medici mi avevano detto che non aveva tanto tempo nelle gambe, però poi con l'allenamento crescerà e ci darà delle soluzioni".

Tanti tiri fatti e pochi subiti...

"Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porti. Loro sono complicati da affrontare, perchè hanno molti Nazionali che sanno giocare bene a pallone, hanno mentalità offensiva, vengono ad attaccarti. Sono contento dei 18 tiri totali fatti. La reazione dopo la partenza complicata, che mi aveva intimorito, abbiamo dimostrato di avere la testa di giocatori che hanno mentalità e questa è la cosa che più mi fa ben sperare".

Nel finale si è arrabbiato...

"Mi sono arrabbiato con Zhegrova perchè ha sbagliato un passaggio per David, perchè in diverse volte abbiamo regalato la palla a loro. Noi i palloni li abbiamo recuperati ed è stata lotta dura, contrasto, mentre a loro li abbiamo regalati troppo facilmente con una grande percentuale di quelle riprese. Nella loro percentuale di palle riconquistate è che molte gliene abbiamo regalate. Per questo mi sono un po’ inalberato, ma rimane una grande prestazione. Il pubblico ha partecipato, l’effetto della squadra è stato percepito da tutti".

Può spiegarci cosa intende per la zeppettina?

"Lo scavino. Zhegrova ha fatto lo scavino più volte. Questo significa avere qualità".