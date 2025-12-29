Inter, buone notizie per Chivu: Acerbi in gruppo, torna a disposizione con il Bologna
Buone notizie per Cristian Chivu e l’Inter in generale. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, nella giornata di oggi è tornato in gruppo Francesco Acerbi. Il difensore centrale, che ha saltato la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa, era ai box dal 9 dicembre, quando era uscito dolorante dalla partita con il Liverpool.
Acerbi dovrebbe quindi essere pienamente a disposizione di Chivu per la prossima partita dell’Inter, in programma il 4 gennaio alle 20.45 con il Bologna allo stadio Meazza.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
